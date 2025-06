ACIDENTE

Bebê some durante brincadeira e morre afogada em piscina do DF

A menina de 1 ano brincava com outras crianças em casas de familiares, em São Sebastião. Segundo as investigações, ela caiu dentro da piscina, que estava com uma lona por cima

Darcianne Diogo - Correio Braziliense

Publicado: 08/06/2025 às 16:05