Defesa Civil de Jaboatão interdita prédio após vistoria

Prédio tem seis andares e é do tipo pilotis (Google Street View/divulgação)

A Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, interditou o edifício Mirabela, localizado no bairro de Candeias. O prédio, que tem seis andares e é do tipo pilotis, havia passado por uma vistoria no dia 24 de maio, que concluiu que ele "não tinha condições de habitabilidade".

Segundo o órgão, durante a inspeção, a equipe foi informada de que um engenheiro contratado pelo condomínio fez uma avaliação, atestando que o prédio deveria ser evacuado. Após reunir sua avaliação e o relatório do profissional contratado, a Defesa Civil reforçou a necessidade de desocupação efetiva do prédio.

Em nota, a Defesa Civil de Jaboatão disse que "fará uma nova avaliação após a apresentação da documentação, referente à conclusão dos serviços necessários por parte do condomínio".

A interdição aconteceu no dia 27 de maio. "Cabe ao condomínio realizar as manutenções corretivas e reparos necessários", esclareceu a Defesa Civil.