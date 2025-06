Conhecido como 'cachorro fóssil', vira-lata de 21 anos morre no Recife

O vira-lata Pingo, conhecido como 'cachorro fóssil', morreu aos 21 anos, nessa quinta-feira (5), no Recife. (Reprodução/Redes Sociais)

O vira-lata Pingo, conhecido como 'cachorro fóssil', morreu aos 21 anos, nessa quinta-feira (5), no Recife.

A tutora do animal, Andreza Ferreira, estudante de veterinária e fundadora do abrigo Gatos do Quarto, confirmou o falecimento em suas redes sociais, onde o pet acumulava mais de 65 mil seguidores no Instagram e 860 mil no TikTok.

Andreza não informou a causa da morte, mas afirmou que o animal não sofreu. "Foi tudo como tinha de ser: sem dor e recebendo muito amor e carinho"

Pingo foi adotado por Andreza em outubro de 2023, após a morte de sua antiga tutora. Apesar da idade avançada e de suas limitações físicas – como a falta de dentes, cegueira e uma fratura na mandíbula que deixava sua língua sempre para fora –, o cachorro virou símbolo de resistência e alegria.

Seus vídeos, que somavam milhões de visualizações, mostravam consultas com veterinárias (apelidadas de "arqueólogas"), momentos de brincadeira e até "provas de vida".

Ao anunciar a morte, a tutora compartilhou uma foto emocionante com a legenda: "Te amo muito, meu Pinguinho. Foi um grande privilégio cuidar de você. Uma honra", escreveu Andreza

Além do bom humor, Andreza usou a popularidade de Pingo para incentivar a adoção de animais idosos e debater cuidados com pets envelhecidos.