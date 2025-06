Homem incendiado pela companheira morre no HR

Sede da 139ª Delegacia de Canhotinho (Foto: Reprodução/Google Street View)

Homem que havia sido incendiado dentro da residência pela companheira, na Rua São João, no município de Canhotinho, Agreste de Pernambuco, morreu na manhã do domingo (1), no Hospital da Restauração (HR), no Recife.

De acordo com informações de populares, o incêndio foi provocado pela companheira, Cristiane Barreto da Silva, de 38 anos, na tarde do sábado (30).

Ainda segundo as informações, Cristiane teria ameaçado Gabriel da Silva, de 37 anos, afirmando que o executaria. Horas depois, com o companheiro descansando dentro da casa, ela ateou fogo no imóvel.

Vizinhos e familiares da vítima conseguiram conter as chamas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Gabriel chegou a ser socorrido em estado grave para o hospital local e depois transferido para o HR, no Recife, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para os procedimentos legais.

A criminosa foi detida em flagrante pelos agentes da Polícia Militar e encaminhada à 18ª Delegacia Seccional, em Garanhuns, onde foi autuada.

O caso é investigado pela Delegacia de Canhotinho, que irá apurar as motivações do crime.