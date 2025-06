Maconha é apreendida dentro de ovos no Presídio de Igarassu

ovos foram abertos para que droga fosse insedira (Foto: Reprodução)

Uma bandeja de ovos com cerca de 200 gramas de maconha foi apreendida durante uma vistoria no Presídio de Igarassu, no Grande Recife, nesta quarta-feira (4). A droga foi encontrada por uma equipe da unidade prisional de do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) com um homem que tentava entrar no local.

O entregador que tentou entrar no presídio com os ovos acabou detido. Segundo o delegado Vitor Freitas, do Denarc, o homem não tinha nenhum parente detido na unidade e costumava fazer entregas frequentes de cesta básica. Ele estava sendo investigado após levantar suspeitas.

Além dos ovos, o suspeito estava levando uma cesta básica, uma vez que este é um dos métodos mais tradicionais para transportar drogas para perigos. Ainda de acordo com o delegado, o entregador usa tornozeleira eletrônica por ter histórico de crime contra mulher.

Caso recente

Na última semana, policiais penais do Presídio de Igarassu apreenderam 378 gramas de substância semelhante à maconha. O produto, que seria destinado a dois internos, estava escondido em caixas de aveia e foi identificado por meio do scanner.

O material foi identificado durante uma inspeção dos mantimentos levados por familiares dos detentos. O responsável pela entrega declarou ter recebido R$ 150 pelo serviço e afirmou não conhecer os destinatários.

Ele foi encaminhado ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) para procedimentos cabíveis.