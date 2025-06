Idoso é preso em flagrante por estupro de irmãs de 12 e 14 anos no Recife

Suspeito foi autuado em flagrante na Delegacia da Mulher, em Santo Amaro (Reprodução/Google Street View)

Um idoso de 63 anos foi preso em flagrante por estuprar duas meninas de 12 e 14 anos, no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife. De acordo com a Polícia Militar, as meninas eram irmãs e não conheciam o suspeito.

O caso foi reportado a um policial militar de folga por moradores do bairro, que viram as duas meninas entrando com o homem em um galpão. Segundo a Polícia Militar, o agente foi até o local e encontrou o homem em "situação suspeita"' com as vítimas.

Ao policial, elas informaram que foram até o galpão porque homem prometeu presenteá-las com uma bicicleta. Durante a ação, populares tentaram linchar o idoso, mas foram impedidas pelo agente, que acionou o efetivo.

As vítimas foram conduzidas, junto aos responsáveis legais, para a UPA de Nova Descoberta e, posteriormente, ao IMIP, onde passaram por exames. O caso foi encaminhado à Delegacia da Mulher, para adoção das medidas cabíveis.

Na unidade, o suspeito foi autuado em flagrante delito. Segundo a Polícia Civil, após a aplicação de medidas administrativas, ele foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da justiça.