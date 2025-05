Duas pessoas morrem e três ficam feridas num ataque a tiros

Cerca de seis homens encapuzados invadiram a quadra e dispararam contra as vítimas

Tiroteio no Município de Barra de Guabiraba deixa duas pessoas mortas e três feridas (Reprodução/Redes Sociais)

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um ataque a tiros numa quadra poliesportiva, localizada no Centro de Barra de Guabiraba, no Agreste de Pernambuco, no sábado (24).

O caso aconteceu por volta das 19h30. Segundo informações de populares, cerca de seis homens encapuzados invadiram a quadra e dispararam contra as vítimas.

Um homem identificado como José Maria da Silva, de 24 anos, também conhecido como “Zé Maria”, foi atingido por aproximadamente 18 tiros e morreu no local.

Segundo a polícia, ele estaria envolvido com o tráfico de drogas na cidade. No chão do local, a polícia encontrou cápsulas e estojos de calibres 38 e 380.

A segunda vítima fatal, Jamile Tainara Trajano da Silva, de 23 anos, foi atingida com um tiro no pescoço. Ela chegou a ser socorrida ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Outras três vítimas, dois homens de 28 e 30 anos, e uma adolescente de 13 anos, foram socorridas. De acordo com a equipe médica, nenhuma das vítimas corre risco de morte.

Um inquérito policial foi instaurado para investigar os fatos e identificar a autoria do crime na região.