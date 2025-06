Corpo de jovem que desapareceu no mar do Pina é encontrado neste sábado

Jovem de 21 anos desapareceu após mergulhar no mar da Praia do Pina na manhã da última sexta-feira (6)

Buscas começaram na manhã da última sexta-feira (6) (Reprodução/Instagram)

Na manhã deste sábado (7), o Corpo de Bombeiros localizou o corpo do jovem de 21 anos que havia desaparecido após mergulho no mar da Praia do Pina, na Zona Sul do Recife. Ele foi encontrado sem vida nas proximidades do Parque de Esculturas de Brennand, em Brasília Teimosa.

As buscas tiveram início às 11h45 da última sexta-feira (7) e contaram com o apoio de um helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA). O trabalho, que havia sido paralisado à noite, foi retomado na manhã deste sábado.

Segundo testemunhas, o rapaz morava na região e estava acompanhado de um amigo quando entrou no mar para se refrescar após uma caminhada. O mar estava agitado e apenas seu amigo retornou à superfície.

Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas o Instituto Médico Legal (IML) pode confirmar a causa da morte, mas a suspeita é de possível afogamento.