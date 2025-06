Bombeiros procuram pessoa que desapareceu no mar do Pina

Helicóptero do Corpo de Bombeiros em busca de pessoa desaparecida (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da manhã desta sexta-feira (6) para resgatar uma pessoa que teria desaparecido após entrar no mar do Pina, na zona sul do Recife.

O vídeo mostra o helicóptero dos Bombeiros sobrevoando o mar em busca de um corpo além da arrebentação. Segundo informações oficiais, além do Grupamento Tático Aéreo (GTA), outras duas equipes da corporação estão envolvidas na operação.