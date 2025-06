Sirene de alerta para tocará em todos os celulares em área de risco

Defesa Civil de Pernambuco anunciou que recurso de alerta começará a funcionar no dia 18 de junho; No dia 14, haverá uma demonstração

Novo recurso de alerta foi anunciado nesta sexta (6) na SDS (Cadu Silva/DP)

A partir de 18 de junho, a Defesa Civil de Pernambuco passa a utilizar a ferramenta que alerta sobre desastres naturais. O recurso faz uso de sobreposição em aplicativos de celular para obter a visualização da população, além de tocar uma sirene por 10 segundos, alertando sobre os riscos iminentes. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (6), na sede da Secretaria de Defesa Social (SDS).

A ferramenta “Defesa Civil Alerta — DCA” é uma função de alerta emergencial que será utilizada pela Defesa Civil como uma forma de alertar a população sobre iminentes riscos provocados por calamidades climáticas.

Smartphones +11, Androids e iOS a partir de 2020, que estejam com os aparelhos conectados à rede 4G e 5G presentes na área de risco, devem receber os alertas automaticamente.

“A diferença desta ferramenta para as outras é que a população não precisa se cadastrar para receber esse alerta. Ele chega no celular de quem esteja em uma área de risco” afirma a Coordenadora de Comunicação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD), Isabella Rufino

O aviso é dividido em dois graus, “severo e extremo”. Em ambas as situações, a ferramenta sobrepõe atividades realizadas no aparelho e o faz tocar independentemente se estiver na função silenciosa.

Isabella Rufino ainda complementa: “A mensagem é enviada rapidamente. Com isso, a gente tem a garantia de visualização, tendo em vista que a mensagem sobrepõe qualquer aplicativo que a pessoa esteja utilizando. O objetivo é que a gente consiga salvar vidas.”

No primeiro grau, severo, o indicado é que a população se organize para a chegada de um desastre iminente. A notificação é apresentada com uma ordem de preparação para evacuamento do local afetado e um 'bep'.

Extremo, indica uma ação imediata. Nesse grau, a população deve deixar o local que será afetado na hora. O alerta vem da mesma apresentação do anterior, porém com o toque de uma sirene de mais de 10 segundos.

No próximo sábado (14), as cidades de Recife, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes e Ipojuca, estarão passando por uma demonstração teste de alerta extremo.

Na ocasião, toda a população desses quatro municípios receberam o alerta demonstrativo de como a ferramenta será utilizada em situações de desastres naturais.