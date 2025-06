Criança de 6 anos morre eletrocutada no Agreste de Pernambuco

Instituto de Medicina de Legal (IML) Caruaru (Reprodução)

Uma menina, de 6 anos, morreu eletrocutada após pegar em “extensão” que se encontrava em más condições dentro de casa na cidade de Águas belas, Agreste de Pernambuco. O caso foi registrado na Delegacia do município através da Polícia Civil do estado, na quinta-feira (5).

Segundo informações extraoficiais, a mãe deixou a criança sozinha junto com sua irmã de 3 anos e ido à casa da sogra buscar carne.

Ao retornar, Maria Micaele Albuquerque Pereira, estava agarrada com a "Extensão" na mão.

A menina chegou a ser encaminhada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e veio a óbito.

O corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

A Polícia Civil informa que diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido.

Outros casos

Uma criança de, 10 anos, morreu depois de levar um choque elétrico em um armário instalado na Academia da Cidade, que fica na praça Doutor Arnaldo Assunção, no bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife.



A tragédia aconteceu na noite de quarta-feira (2), de 2024. O Samu confirmou que o socorro foi realizado por populares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), dos Torrões.

A criança não resistiu e morreu.

Um segundo caso aconteceu em fevereiro deste ano. Um adolescente de 13 anos morreu após levar um choque elétrico em uma cerca de arame farpado no bairro de Mirueira, em Paulista, no Grande Recife.

Breno Emanuel Severino de Oliveira chegou a ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Paulista, no Recife, mas não resistiu e morreu nesta quinta-feira (20).

O acidente aconteceu quando o pai da criança estava preparando o almoço para levar os filhos para a escola.

Na ocasião, a mãe do garoto estava na maternidade para dar à luz quando soube que o filho havia sofrido um choque elétrico.

Ela foi para a UPA onde o filho foi levado, mas já se deparou com o menino sem vida. O corpo dele foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML).