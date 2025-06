Saúde abre 36 novos leitos pediátricos em Pernambuco

Leitos pediátricos contemplam três regiões (Foto: Divulgação)

Uma semana após o decreto de situação de emergência em saúde pública, motivado pela crescente incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças, o governo de Pernambuco reforçou a rede de atendimento pediátrico com a abertura de 36 novos leitos em diferentes regiões do estado. Com a ampliação, o número total de leitos infantis abertos em 2025 chega a 295. A medida, coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), contempla unidades da Zona da Mata, do Agreste e da Região Metropolitana do Recife (RMR).



Durante reunião realizada nesta quinta-feira (5), o grupo de acompanhamento do Plano de Contingência da Sazonalidade avaliou a atual situação epidemiológica e definiu estratégias para conter o avanço dos casos. O secretário executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral da SES-PE, Anderson Oliveira, destacou a importância da nova etapa do plano e fez um apelo à população.



"Fechamos, na semana pós-decreto de emergência, a ampliação de 36 novos leitos, entre leitos de enfermaria e UTI, distribuídos nas regionais de saúde de todo o estado. Hoje, na reunião, observamos que estamos enfrentando um aumento na circulação viral e é necessário reforçar a prevenção e a vacinação contra covid-19 e influenza", afirmou o gestor.



Além da vacinação, Anderson reforçou a necessidade de colaboração das famílias. “Crianças com sintomas gripais não devem ser levadas para a escola, para evitar a transmissão entre colegas. E, no caso de crianças menores de um ano de idade, é essencial evitar ao máximo situações de aglomeração. Essas atitudes são cruciais para que possamos reduzir a circulação viral", alertou.



O decreto nº 58.686, publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 28 de maio, oficializou a situação de emergência por um período de 90 dias, com possibilidade de prorrogação. A medida foi tomada diante da alta taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva neonatal e pediátrica, que tem gerado pressão sobre a rede hospitalar.



Com a declaração de emergência, o governo estadual está autorizado a adotar ações administrativas em caráter excepcional, agilizando a implementação de medidas de enfrentamento. A SES-PE permanece à frente da coordenação dos serviços e poderá estabelecer diretrizes e normas adicionais para lidar com a crise de saúde pública.



A orientação às famílias e às redes de ensino, bem como o monitoramento constante da circulação viral, continuarão sendo prioridades ao longo dos próximos meses. A expectativa da gestão estadual é conter o avanço das infecções respiratórias graves entre o público infantil e evitar o colapso da rede de saúde.