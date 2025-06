Implantação de novos batalhões da PM deve levar um ano e meio

PMPE (Marina Torres/DP FOTO)

Um dia após o governo enviar para a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) o projeto de lei que cria cinco novos batalhões da Polícia Militar (BPMs) no estado, além de transformar duas companhias especializadas em batalhões, o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, explicou que o processo de implantação dessas novas estruturas pode levar até um ano e meio para ser concluído. Além disso, não há previsão de qual será o efetivo necessário para cada um deles.

O projeto prevê a implantação dos BPMs de Goiana, na Zona da Mata Norte; Bezerros, no Agreste; Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife; além de um Batalhão Integrado Especializado (BIEsp) em Arcoverde, no Sertão; e outro em Barreiros, na Zona da Mata Sul.

Segundo o secretário, apesar de já existir um déficit no número de policiais, a criação dos novos batalhões não vai implicar, necessariamente, na realização de um novo concurso público.

EFETIVO



Durante a solenidade no Quartel da Polícia Militar, no Derby, o secretário confirmou que, em agosto, 2,4 mil novos soldados, que, hoje participam do curso de formação, já estarão integrados aos quadros da segurança estadual e serão distribuídos pelas unidades que já existem.



Outro grupo de 2,4 mil entrará no próximo ano. Todos eles foram aprovados no último concurso, em 2024.

Também está prevista a entrada de mais 450 oficiais, além de 890 policiais civis (delegados, agentes e escrivães; 213 para a polícia científica; e 660 bombeiros.



“O último concurso para a Polícia foi em 2016. Esse déficit não é nosso. Então agora, teremos a entrada de um total de 7 mil novos policiais”, ressaltou Carvalho – quando questionado se a criação de novos batalhões sem a criação de um concurso não levaria a um novo aumento do déficit.

“Quando ingressei na Secretaria, em setembro de 2023, havia a previsão de entrada de 2,4 mil novos soldados. Conversando com a governadora, conseguimos duplicar esse número para 4,8 mil”, ressaltou.

IMPLANTAÇÃO



“Existem normas legais que limitam o quanto um estado pode gastar com folha de pagamento. Se pudéssemos, teríamos o dobro do efetivo que seria o ideal para Pernambuco, ou seja, 50 mil”.

De acordo com estimativas, o estado deveria ter um hoje um quadro de 26 mil policiais e o déficit atual é estimado em cerca de 10 mil.

“Vamos encerrar esse concurso com a convocação dos 7 mil previstos para as forças de segurança”, informou Carvalho.

O secretário explicou ainda que, ao final do prazo de implantação dos novos batalhões, é que será calculado o efetivo necessário para cada um deles – de acordo com uma série de variáveis que incluem tanto questões relativas à criminalidade quanto à abrangência demográfica.

E, nesse momento, a depender do comprometimento da folha de pagamento do estado é que também será definido se haverá um novo concurso ou remanejamento dos policiais que já estão integrados.

“A gente tem a necessidade de ampliar a quantidade de unidades militares no estado”, concluiu o secretário.