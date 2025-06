Governo envia para Alepe projeto de lei que cria cinco batalhões da PM

O governo estadual não divulgou os valores das obras e quantos policiais serão destinados para esses novos batalhões (Miva Filho/Secom)

O projeto de lei que autoriza a criação de cinco novos Batalhões da Polícia Militar de Pernambuco, em diferentes regiões do estado, foi encaminhado, nesta quarta-feira (4), à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), pelo governo estadual.

De acordo com o Governo do Estado, serão construídos o 27º BPM em Goiana, na Zona da Mata Norte, o 28º BPM em Bezerros, no Agreste, o 29º BPM em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), o 3º BIEsp em Arcoverde, no Sertão, e 4º BIEsp em Barreiros, na Zona da Mata Sul.

O governo estadual não divulgou os valores das obras e quantos policiais serão destinados para esses novos batalhões. Apesar disso, a governadora Raquel Lyra afirmou que em agosto, mais de 2.400 novos policiais militares ingressarão nas forças operacionais de segurança do Estado.

A proposta de reestruturação também inclui a criação do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), com sede no Recife Antigo, e do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), com sede em Igarassu, na Região Metropolitana.

Ambos substituem unidades anteriores (CIATur e CIPOMA) e passam a operar de forma especializada sob a estrutura da Diretoria Integrada Especializada da PMPE.

O projeto de lei integra as ações do Juntos pela Segurança, política pública do Governo do Estado que visa reestruturar a segurança pública, descentralizar o policiamento ostensivo e reforçar o combate à criminalidade em todo o território pernambucano.

“Essa é mais uma ação do Juntos pela Segurança que se soma a muitos outros investimentos que estão trazendo excelentes resultados para a segurança pública no Estado”, destacou a governadora Raquel Lyra.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Balanço da Segurança em Pernambuco

De acordo com o governo estadual, Pernambuco fechou, no último sábado (31), o mês de maio mais seguro dos últimos 21 anos, registrando 8,1% menos Mortes Violentas Intencionais (MVIs) do que no mesmo período de 2024.

Este foi o melhor mês de maio já registrado em toda série histórica e a segunda melhor taxa, em períodos de 12 meses, totalizando uma taxa de 33,8 mortes por cem mil habitantes.

Segundo o governo do Estado, Pernambuco acumula, em 2025, uma queda de 14,3% nos homicídios em comparação com os cinco primeiros meses de 2024.

A violência contra a mulher também apresentou uma redução de 28,1% no comparativo entre maio deste ano e maio de 2024. Já os crimes de Morte Violenta Intencional (MVI) contra mulheres caíram 51,9%.

Dados preliminares da Secretaria de Defesa Social (SDS) ainda apontam 6% de redução nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) em comparação a maio de 2024.