Novo sistema viário será entregue nesta sexta (6) no bairro do Ipsep, no Recife

Obras integram projeto de requalificação urbana da Zona Sul que totaliza R$ 42 milhões (Foto: Divulgação)

O bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, vai receber um novo sistema viário nesta sexta-feira (6). As intervenções incluem a implantação de um binário viário, 1,6 km de faixas exclusivas para transporte público e a criação de 11 novos abrigos de ônibus. As obras têm um valor de R$ 42 milhões.

Do valor total, 25% são de responsabilidade da gestão municipal e 75% são financiados pela Caixa/FGTS. O projeto visa a requalificação urbana da região do Ipsep. A intervenção pretende dar mais fluidez ao trânsito.

As mudanças viárias entram em vigor nesta sexta-feira (6) e a população deve estar atenta às novas rotas e à sinalização. Foi criado um binário que liga as avenidas Recife e Mascarenhas de Moraes através das Ruas Jean Emile Favre, Itacari, Raimundo Diniz, Rio Maranhão e Pampulha.

Os condutores que vêm da Avenida Recife e desejam acessar o bairro da Imbiribeira passando pelo Ipsep deverão seguir um novo trajeto: pela Rua Raimundo Diniz, com continuação pela Rua Rio Maranhão. Já a Rua Jean Émile Favre passa a contar com três faixas no sentido Ipsep–Ibura: duas destinadas ao tráfego misto e uma exclusiva para o transporte coletivo.

No sentido Ipsep–Imbiribeira, será implantada uma faixa exclusiva para ônibus, válida a partir do cruzamento com a Rua Costa e Silva. Nessa interseção, no sentido Avenida Recife, a circulação passa a ter sentido único. As faixas exclusivas de ônibus funcionarão de segunda a sexta-feira, das 6h às 8h, visando garantir maior eficiência e agilidade ao transporte público nos horários de pico.

Os condutores devem ficar atentos à nova sinalização e respeitar as regras de circulação. Agentes de trânsito estarão no local durante os primeiros dias para orientar os motoristas e auxiliar na adaptação ao novo sistema. Em caso de dúvidas a população pode entrar em contato com a CTTU pelo teleatendimento gratuito, disponível 24 horas, no número 0800.081.1078.

Também foram requalificados os passeios com concreto e piso intertravado, garantindo mais acessibilidade para os pedestres. As obras incluíram ainda reforço na drenagem, no remanejamento da rede de esgoto e no abastecimento de água.

O projeto contemplou, ainda, o embutimento da fiação de telecomunicações e a modernização da iluminação pública. Além disso, estão sendo plantadas 400 novas árvores.