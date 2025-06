TJPE bate um milhão de decisões e despachos no primeiro semestre de 2025

Tribunal de Justiça de Pernambuco (Divulgação)

Nos primeiros cinco meses de 2025, a ferramenta tecnológica criada por iniciativa do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para permitir que as pessoas acompanhem a produtividade do Judiciário estadual, o Decisômetro, aponta que mais de um milhão de decisões e despachos foram proferidos no período.

Foram 281.650 decisões, 459.572 despachos, 175.600 julgamentos no 1º Grau; 21.815 decisões, 78.153 despachos, 56.009 julgamentos nos Juizados; 29.096 decisões, 38.157 despachos, 39.145 julgamentos no 2º Grau. No total, foram 332.561 decisões, 575.882 despachos e 270.754 julgamentos, totalizando 1.179.197 atos judiciários.

“Além de ser uma ferramenta de transparência, o Decisômetro é a prova da dedicação de magistrados e magistradas, servidores e servidoras. Os números são um retrato do empenho de todos e todas que integram o Judiciário estadual”, diz o presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, autor da ideia de criar a ferramenta.

Implantado no começo da atual gestão do TJPE, em 2024, o Decisômetro funciona no site do Tribunal e fica exposto em telas nas entradas dos prédios do Judiciário estadual. No computador ou ao celular, com um simples clique, qualquer pessoa pode ter acesso à quantidade de decisões, despachos e julgamentos do primeiro grau, dos Juizados e do segundo grau. Os números são atualizados automaticamente, sempre que os magistrados e magistradas lançam as decisões, despachos e julgamentos no Processo Judicial Eletrônico (PJe).