Pernambuco determina ponto facultativo na véspera do São João

Palácio do Campo das Princesa (Foto: Yacy Ribeiro/ Secom)

O Governo de Pernambuco determinou a transferência do ponto facultativo do dia de Corpus Christi (19/06) para a véspera de São João (23/06). O ato foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (5).

O ponto facultativo é válido para repartições públicas estaduais e entidades da administração direta e indireta. Os serviços essenciais serão mantidos, garantindo a continuidade do atendimento à população.

1 / 2 2 / 2 < >

Na última quarta-feira (4), a governadora Raquel Lyra anunciou, também, que vai antecipar para o dia 20 a folha de pagamento do mês d Ester Marques e junho dos servidores públicos ativos, comissionados, aposentados e pensionistas.