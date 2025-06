Ramal Camaragibe do Metrô do Recife volta a funcionar após problema elétrico

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o problema aconteceu em um trem do Ramal Camaragibe do Metrô do Recife. Os trens voltaram a funcionar, mas com intervalos maiores

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram algumas faíscas saindo da parte de cima de um dos trens (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O Ramal Camaragibe voltou a funcionar após um dos trens apresentar problemas elétricos na manhã desta quinta-feira (5).

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), um dos trens teve um problema elétrico que terminou desligando um disjuntor e afetando todo o Ramal Camaragibe da linha Centro do Metrô do Recife.



Vídeos que circulam nas redes sociais registraram algumas faíscas saindo da parte de cima de um dos trens que chegavam na estação Camaragibe, que precisou ser fechada.

De acordo com a CBTU, o problema com a energia foi resolvido e a operação foi restabelecida por volta das 07h50, mas com intervalos maiores entre os trens que seguem com destino a Camaragibe.

Outro caso recente

Na manhã desta quarta-feira (4), o Ramal Jaboatão apresentou problemas técnicos entre as estações Floriano e Cavaleiro.

Uma composição precisou ser parada por volta das 6h50, por apresentar problemas técnicos entre as estações Floriano e Cavaleiro.

A paralisação causou atrasos nas outras estações do sistema metroviário Centro.

Em imagens que circulam nas redes sociais desta quarta (4), é possível observar passageiros descendo e andando pelos trilhos.