Metrô

Concessão do Metrô do Recife à iniciativa privada é autorizada pelo Governo federal

Publicada no Diário Oficial da União desta quinta (22), a decisão, inicialmente, transfere para o Governo de Pernambuco a propriedade do sistema, para então iniciar o processo de concessão do Metrô do Recife.

Diario de Pernambuco

Publicado: 23/05/2025 às 09:08