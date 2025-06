Homem toca fogo em viatura dos agentes de trânsito no Agreste

Veículo estava estacionado em frente à Secretaria de Mobilidade Urbana do município quando foi incendiado

Viatura de agentes de trânsito foi incendiada na noite desta quarta-feira (4) (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Uma viatura da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB) de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do estado, foi incendiada na noite desta quarta-feira.

Imagens das câmeras de segurança mostram um homem com um capacete se aproximando da viatura dos agentes de trânsito, estacionada em frente à SEMOB, no bairo de Nova Santa Cruz.

Ele trazia nas mãos um galão com algum líquido inflamável, que foi despejado sobre o veículo. Em seguida, tocou fogo. O criminoso ainda chegou a se queimar com as primeiras labaredas.

A Polícia Civil da 17ª seccional de Santa Cruz do Capibaribe abriu o inquérito “para apurar as denúncias do crime e identificar a autoria delitiva”, comunicou em nota oficial.