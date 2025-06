Pernambuco teve 33,8 assassinatos por 100 mil habitantes e apresenta redução, diz governo

Estado registrou queda de 8,1% nas Mortes Violentas Intencionais no mês que se encerrou no último sábado

Gestão atribui redução dos crimes ao reforço nas ações de segurança (Foto: Janaína Pepeu/SECOM)

Pernambuco registrou 33,8 assassinatos por cem mil habitantes no mês de maio, segundo dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS). De acordo com a pasta, o mês de maio de 2025 foi o mais seguro nos últimos 21 anos.

A secretaria afirma que houve uma queda de 14,3% nos homicídios em comparação com os cinco primeiros meses de 2024. Ao todo, 226 vidas foram preservadas.

Violência contra mulher

Em maio, foram registrados cinco casos de feminicídio, contra sete no mesmo mês de 2024, uma redução de 28,1%. Já os crimes de Morte Violenta Intencional (MVI) contra mulheres caíram 51,9%.

Crimes Violentos contra o Patrimônio

Dados preliminares da SDS apontam 6% de redução nos Crimes Violentos contra o Patrimônio em comparação a maio de 2024.

“O governo inteiro está empenhado em virar a chave da segurança em Pernambuco, e o resultado de tantos meses de trabalho está posto: mais de um ano de redução nos casos de homicídios e o mês de maio mais seguro da série histórica. Essa é a mudança que queremos oferecer ao nosso povo, esse é o Estado que sonhamos e merecemos”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

“Esse é um quadro que nos estimula a seguir firmes. O trabalho das forças de segurança está alinhado e comprometido com a missão de salvar vidas. Investimos em inteligência, presença policial e integração com a comunidade. Os números mostram que estamos no caminho certo, mas sabemos que o trabalho não para por aí”, afirmou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.