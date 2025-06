Enteado e padrasto são executados dentro de casa em Igarassu

O duplo homicídio foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco, na noite do domingo (1)

Policia Civil de Pernambuco (Divulgação/Ascom PCPE)

Enteado e padrasto são executados na 1ª Travessa Santa Elizabete, no bairro de Triunfo, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife. O duplo homicídio foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco, na noite do domingo (1).

As vítimas foram identificadas como Luiz Felipe de Santana Soares, de 16 anos, e seu padrasto, Rodrigo Rian, de 24 anos.

Segundo informações extraoficiais, homens encapuzados invadiram a residência das vítimas, arrastaram o adolescente até onde estava o padrasto e executaram ambos com diversos disparos de arma de fogo, no interior da residência.

A ação foi rápida e sem chances de defesa.

De acordo com populares, Luiz Felipe esteve envolvido recentemente em uma briga através das redes sociais, o que pode ter motivado a ação criminosa.

Os corpos foram recolhidos pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

A polícia comunica que a autoria e as circunstâncias do duplo homicídio ainda estão sendo investigadas. O caso será conduzido pela 6ª Delegacia de Homicídios, responsável pela área de Igarassu.