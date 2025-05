Policiais apreendem drogas em Presídio de Igarassu

Material apreendido durante fiscalização no presídio (Foto: Divulgação/SEAP)

Policiais penais do Presídio de Igarassu (PIG), no Grande Recife, apreenderam, na manhã desta quinta-feira (29), 378 gramas de substância semelhante à maconha. O produto, que seria destinado a dois internos, estava escondido em caixas de aveia e foi identificado por meio do scanner.

O material foi identificado durante uma inspeção dos mantimentos levados por familiares dos detentos. O responsável pela entrega declarou ter recebido R$ 150 pelo serviço e afirmou não conhecer os destinatários.

Ele foi encaminhado ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) para procedimentos cabíveis. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), a ação no PIG faz parte dos procedimentos e protocolos de segurança internos para coibir e evitar a entrada de materiais ilícitos e proibidos nas unidades prisionais do estado.

Conforme procedimento operacional padrão da SEAP, registrado na portaria nº 758, do dia 23 de dezembro de 2022, é permitida a entrada de itens, com autorização prévia, acondicionados em sacolas transparentes, com limite de peso de até oito quilos.



Presídio em polêmicas

Inaugurado no final do ano passado, o Presídio de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, já se tornou o mais superlotado de Pernambuco e está no centro de uma investigação que apura um esquema de corrupção dentro da unidade. Com capacidade para 954 detentos, o presídio recebeu parte dos presos da Penitenciária Professor Barreto Campelo, em Itamaracá, desativada no mês passado por problemas estruturais.

Atualmente, o sistema prisional da região opera com mais de 5,7 mil presos, embora tenha capacidade para abrigar pouco mais de 1,2 mil. Ao longo de maio, parte dessa população carcerária foi transferida para o Presídio Policial Penal Leonardo Lago, no Complexo Prisional do Curado, localizado na Zona Oeste do Recife.

O presídio voltou ao centro das atenções em abril, quando veio a público um vídeo que mostra André de Araújo Albuquerque, ex-secretário executivo de Administração Penal de Pernambuco, recebendo dinheiro de propina dentro das dependências da unidade. A gravação fez parte das investigações da Operação La Catedral, da Polícia Federal.

As apurações revelaram um esquema que beneficiava determinados presos com regalias que incluem festas dentro do presídio, com churrasco, consumo de bebidas alcoólicas, música ao vivo e até a entrada facilitada de garotas de programa.

André de Araújo Albuquerque, que já foi superintendente de Segurança Prisional e era assessor direto do atual secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Paulo Paes, foi preso no dia 8 de abril.