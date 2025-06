Quadrilha "glorificava violência e desumanizava vítimas" diz delegado

A apreensão do adolescente de Camaragibe, no Grande Recife, ocorreu na manhã desta quarta (4). Segundo polícia, rapaz incitava violência extrema pela internet e provocou queimaduras e mutilações

Delegado Joel Venâncio (Reprodução/PCPE)

Apontado como líder de uma quadrilha nacional que incitava 'desafios violentos' pela internet, um adolescente de 17 anos foi apreendido, nesta quarta (4), em Camaragibe, no Grande Recife.

Em entrevista coletiva concedida no Recife, o delegado Joel Venâncio resumiu a atuação do grupo, que incitou um rapaz a queimar um morador de rua e uma jovem a engolir lâminas: “gorificava a violência e desumanizava as vítimas."

A apreensão do adolescente ocorreu na manhã desta quarta-feira (4), no bairro de Santana, onde ele morava com o pai.

A ação foi comandada pela Polícia Civil de Pernambuco, na Operação Game End.

De acordo com o Delegado Joel Venâncio, gestor da Delegacia Seccional de São Lourenço, o grupo criminoso conhecido como 6-9-6, "induzia com que elas se auto mutilarem em um ao vivo para todo país, por meio de chantagens".

Ainda segundo o delegado, o grupo seduzia menores, obtinha fotos e vídeos íntimos e depois usava esse material para forçar crianças e adolescentes a participar de lives na internet, em que eles praticavam automutilação.

"Eles falavam o que esses jovens desafiados deveriam fazer. São cenas horríveis, com menores cortadas nas pernas, uma que foi induzida a engolir uma lâmina e depois ficou cuspindo sangue.”, afirmou o delegado.

O que aconteceu

Após ser indiciado como chefe da quadrilha e apreendido, o jovem não demonstrou preocupação, pelo contrário se mostrou frio com a situação.

“O que me chamou a atenção na apreensão dele foram a ironia, o cinismo e a frieza. Chegou um dado momento que estávamos filmando que ele sorriu e me perguntou se iria ser divulgado. Como se ele buscasse uma forma de notoriedade.” Na Operação Game End, o jovem confirmou ter esquematizado desafios criminosos.

Em um dos casos, houve um ataque a um homem em situação de rua no Rio de Janeiro.

“Morador de rua estava dormindo e aí um adolescente foi e jogou nele um coquetel molotov tocando fogo. Isso tudo foi transmitido ao vivo numa live na plataforma Discord.”

Outro caso é de uma jovem induzida a engolir uma lâmina, em um dos desafios, provocando graves lesões.

Histórico

Em novembro de 2024, ele havia sido internado durante 45 dias como medida socioeducativa após enviar um e-mail ameaçando uma delegada de polícia do Estado de São Paulo.

“Ele enviou um e-mail a delegada do Estado de São Paulo que conduzia as investigações e que foi responsável pela prisão de alguns comparsas. Nesse e-mail continham ameaças, relatando a rotina da, nome de parentes, endereços e dizendo que se ela continuasse com as investigações iria sofrer um atentado à integridade física ou à vida.” disse Joel Venâncio.

O mandado de internação provisória foi expedido pela terceira vara cível de Camaragibe, a Terceira Vara Cível de Camaragibe, que atua junto à Vara da Infância e Juventude.

“Como ele é menor de idade, segue com internamento provisório decretado e ao final do processo, o juiz vai decidir qual é a melhor medida socioeducativa, mas dada a gravidade dos atos infracionais, a gente acredita que o juiz vai decretar a internação provisória e ele pode permanecer por até 3 anos internado.”

O jovem va responder por crmes análogos a tentativa de homicídio, armazenamento de material pornográfico envolvendo criança e adolescente, instigação e induzimento ao suicídio, invasão de redes e dispositivos de órgãos governamentais com direcionamento em processos judiciais em curso e injúria racial.

Ele pode ficar, no máximo, por três anos sob a custódia do estado, como determina a lei.