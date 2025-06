Dois dos 5 novos batalhões da PM já têm terrenos desapropriados

LOCALIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONTRUÍDO BATALHÃO DA PM EM BEZERROS (REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS)

Dos novos cinco batalhões de Polícia Militar anunciados, nesta quarta (4), pelo Governo de Raquel Lyra (PSD), dois deles já têm terreno desapropriado: o de Camaragibe, no Grande Recife, e de Bezerros, no Agreste.

Os decretos de desapropriação foram aprovados pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), este ano.

Nesta quarta, o Executivo enviou para a Alepe o planejamento de construção desses dois novos batalhões, bem como de Arcoverde, no Sertão, Goiana, na Mata Norte, e Barreiros, na Mata Sul.

Questionado pelo Diario, o governo não informou qual será o efetivo de cada batalhão nem os cursos das novas unidades da PM.



Decretos

Um dos decretos aprovados pela Alepe declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra, com suas benfeitorias porventura existentes, em Camaragibe.

Segundo o decreto Nº 58.360, de 2 de abril, a área destina-se à implantação do 20º Batalhão de Polícia.

"O Estado de Pernambuco, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado, promoverá a competente desapropriação, de forma amigável ou judicial, incorporando ao seu patrimônio o bem desapropriado", afirma.

Além disso, diz o decreto, pode ser invocado o caráter de urgência no processo judicial para fins de imissão na posse da área de terra.

O outro decreto trata da desapropriação de uma área para o batalhão de Bezerros.

Nesse local, segundo o decreto, será implantado o 28º Batalhão de Polícia Militar.

Ainda segundo o decreto, as despesas dos processos de implantação dos batalhões serão do governo estadual.

O que disse a governadora

Em entrevista concedida em um evento realizado, nesta quarta, em Jaboatão, no Grande Recife, a governadora Raquel Lyra disse que os novos batalhões fazem parte do Programa Juntos pela Segurança.

"A gente precisa fortalecer as nossas estruturas e ampliá-las. Além de garantir a reforma dos nossos batalhões, delegacias, abrir novas unidades", declarou.

Segundo a gestora, as cidades foram escolhidas a partir de estudo da Polícia Militar, que "indica a necessidade de construção de novos batalhões com mais estrutura". Ela ressaltou que as unidades serão implantadas em um momento em que vão para as ruas 7.000 novos policiais.

"Agora em agosto a gente forma a primeira turma. São 2.400 policiais militares que vão reforçar as nossas forças de segurança e vão garantir que esses batalhões possam funcionar em sua plenitude", acrescentou.

Ela citou que, no caso de Bezerros, será possível deixar o 4º, já existente, exclusivo para Caruaru.

Raquel Lyra disse que isso "permitirá que Caruaru possa ser mais bem cuidada e as cidades ao seu redor também".

"A gente vai chegar com mais força em cada recanto de Pernambuco, olhando para as manchas de criminalidade e garantindo mais efetividade no trabalho", declarou.