Intimidações e arma na cabeça: PM expulso por abuso de adolescente já respondia por ameaças

SDS excluiu alunos do curso da PM (Foto: Divulgação)

O soldado da Polícia Militar (PM), Jaciel Israel de Lima, de 33 anos, que foi excluído da corporação na terça-feira (3) por abuso de um adolescente, já havia sido denunciado anteriormente por ameaçar e intimidar pessoas com arma de fogo, em mais de uma ocasião, no Agreste pernambucano.

Segundo o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), as ameaças aconteceram em abril de 2022, um mês após o suposto abuso, e em janeiro de 2023. No primeiro caso, a denúncia narra que Jaciel entrou na casa do adolescente e, sob ameaça de uma arma de fogo, o obrigou a ir para um bar com ele.

“Eu sei teu vulgo e você vai ter que beber comigo hoje”, teria dito o ex-PM, de acordo com a promotoria. Ainda armado, Jaciel teria abordado um motoqueiro, que os levou para um bar.

“Ao chegarem no bar, o acusado pediu que o garçom servisse bebida para eles, contudo, por notar que o acusado estava acompanhado de um adolescente, ele negou-se, momento em que o acusado o empurrou e passou a gritar com ele, enquanto empunhava a arma de fogo”, diz o MPPE.

Imagens apagadas

Por conta disso, o proprietário do estabelecimento teria ligado para a PM. Segundo a acusação, antes que o policiamento chegasse, Jaciel teria tomado o celular de outro cliente do bar e o ameaçado, pedindo que a vítima desbloqueasse o aparelho.

Para o MPPE, o acusado acreditou “que ele tinha gravado vídeos seus e determinou que o adolescente apagasse todos os arquivos do aparelho”.

“Para justificar seus atos, o acusado contou ao policiamento que estava em uma ‘operação secreta’, a mando do Comandante e que ‘a pessoa era envolvida com coisa errada’”, afirma o MPPE. Os oficiais teriam percebido que se tratava de uma mentira e pediram a arma do então oficial.

Na delegacia, Jaciel teria desrespeitado o policiamento e até ligado para a Corregedoria da SDS, alegando ter sido vítima de homofobia por parte dos militares.

Arma ilegal

Jaciel teve o porte de arma suspenso por causa das ameaças. Quase um ano depois, na madrugada do dia 18 de janeiro de 2023, o PM acabou preso em flagrante justamente por estar com uma pistola dentro de um bar.

Segundo o MPPE, policiais militares receberam informações de que ele estaria consumindo bebida alcoólica na ocasião. Conforme os autos, Jaciel deixou a arma de fogo sobre a mesa, intimidando os frequentadores.

Antes que o policiamento chegasse, ele teria saído do bar, ido para a casa de um morador e o ameaçado com a arma apontada para sua cabeça. “Destaque-se que, por medo, o ofendido não se identificou à polícia”, diz a promotoria.

“Após algumas incursões, os agentes da segurança pública localizaram o denunciado em um posto de combustíveis. Naquela ocasião, os policiais se aproximaram de Jaciel Israel e ele, voluntariamente, entregou a pistola e munições”, afirma o MPPE.

Em maio de 2025, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) condenou Jaciel a 2 anos de prisão pelo caso. O PM, no entanto, não chegou a cumprir a pena na cadeia.

PM alega insanidade

A defesa do PM entrou com ação de insanidade mental, no TJPE, nos dois casos de ameaça. Neles, os advogados alegaram que “há fatos que geram dúvidas sobre higidez mental do acusado, devendo pela defesa e garantia do devido processo legal o juiz deferir a ordem de exame para verificação da insanidade mental, evitando assim, danos irreversíveis para o réu”.

Em exame realizado em outubro de 2024, o Núcleo de Psiquiatria Forense da SDS afirmou que Jaciel possui diagnóstico de transtornos mentais e comportamentos devidos ao uso de álcool e transtorno depressivo em remissão.

“Contudo, não foram encontrados elementos objetivos que demonstrem a presença de tais condições no momento da conduta, visto que todos os documentos médicos apresentados são datados posteriormente aos fatos analisados. Houve tão somente o relato pessoal do periciando e de sua acompanhante”, diz o texto.

Para o caso de 2023, o pedido já foi negado pela Justiça, “uma vez que as provas colhidas em audiência demonstram, de forma suficiente, que o réu se encontrava em pleno gozo de suas faculdades mentais no momento da infração penal”. Já o caso de 2024 ainda está sob análise.

Ao decidir excluir o PM, a Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Social (SDS) considerou que Jaciel é incapaz de permanecer na corporação a bem da disciplina.

O Diario de Pernambuco procurou a defesa do ex-PM, por telefone e mensagem, mas não obteve resposta.