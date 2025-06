Jovem denuncia agressão policial e racismo durante show em Caruaru

Homem registrou boletim de ocorrência e fez corpo de delito ( Foto: Reprodução)

Durante a madrugada do último domingo (1º), o analista de qualidade Danrley Walter Xavier dos Santos, de 28 anos, afirma ter sido agredido por policiais militares no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, enquanto acontecia o show da cantora Ivete Sangalo. Segundo ele, a abordagem ocorreu sem qualquer justificativa e de forma violenta. Danrley, que é negro e reside em Olinda, declarou em suas redes sociais que sofreu racismo e que, após o episódio, decidiu não retornar mais à cidade.



De acordo com o relato publicado pelo rapaz, ele estava na festa acompanhado de amigos, mas se afastou sozinho para ir ao banheiro. Nesse momento, foi surpreendido por policiais, que o empurraram ao chão. Ele bateu com a cabeça, desmaiou e, ao recuperar a consciência, encontrou-se algemado dentro de uma sala. “Senti alguém puxando meus braços para trás e me empurrando. Caí de cara no chão e apaguei. Quando acordei, estava algemado, sem saber por quê. Perguntei várias vezes e ninguém me respondeu”, escreveu.



O caso aconteceu por volta de 1h30 da manhã. Ainda segundo Danrley, ele saiu do local descalço e sujo, pois um dos tênis se perdeu durante a ação. “Sou trabalhador, estudo, tenho minha vida organizada. Fui ao evento para me divertir e vivi um pesadelo. As pessoas me olhavam como se eu fosse um criminoso. Foi uma das piores experiências da minha vida”, desabafou.



Após o ocorrido, Danrley relatou que tem enfrentado dificuldades emocionais. Em suas publicações, contou que passou a sofrer de insônia, crises de ansiedade e foi orientado a utilizar medicamentos de efeito calmante. “Mesmo com os remédios, não consigo dormir. Fui atendido na UPA, mas sigo sem condições de trabalhar. Choro o tempo todo”, escreveu.

Na segunda-feira (2), o jovem formalizou denúncia na Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Ele também registrou boletins de ocorrência na 7ª Seccional de Polícia e na Delegacia do Varadouro, em Olinda.



Em nota oficial, a Secretaria de Defesa Social informou que foi aberta uma Investigação Preliminar para apurar a conduta dos policiais envolvidos. O caso também será investigado pela Delegacia de Polícia Judiciária Militar, por meio de Inquérito Policial Militar (IPM). A SDS ressaltou que a abertura dos procedimentos não implica culpa dos agentes e que todo o processo seguirá os princípios constitucionais, garantindo legalidade, imparcialidade e direito à ampla defesa.



Abalado, Danrley afirmou que não pretende voltar a Caruaru. “Nunca tinha ido ao São João da cidade, só conhecia por ter jogado vôlei lá no passado. Mas, depois disso, nunca mais piso naquele lugar.”