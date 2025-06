Soldado é expulso da PM após abuso contra adolescente

A exclusão do PM foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (03) (Foto: Divulgação/SDS-PE)

O soldado da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) Jaciel Israel de Lima foi expulso da corporação após ser comprovado que ele abusou de um adolescente, que na época do crime tinha 15 anos, depois de fornecer bebidas alcoólicas e remédios para a vítima.

A exclusão do PM foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (03), em uma portaria da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

Segundo os autos da investigação, o crime aconteceu em um hotel no dia 13 de março de 2022, quando o policial militar praticou ato libidinoso contra o adolescente, que dormia no momento do crime, pois havia ingerido bebida alcoólica e medicamentos fornecidos pelo próprio PM.

Diante desse crime, a Corregedoria Geral da SDS considerou que Jaciel Israel de Lima é culpado e incapaz de permanecer na corporação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), sugerindo sua exclusão a bem da disciplina.

Outro caso

Também no Diário Oficial desta terça (03), a SDS expulsou o soldado Nataniel Souza Silva após ser comprovado o envolvimento dele em uma confusão de um amigo no dia 20 de dezembro de 2021, na cidade do Crato-CE.

Segundo os autos do processo, ao chegar no local do ocorrido, o PM avistou a vítima, que teria discutido com o amigo do policial, saindo em um carro, que foi perseguido por Nataniel.

O PM conseguiu interceptar a vítima na Av. Padre Cícero, após jogar o próprio automóvel na frente do veículo da vítima. Nataniel Souza Silva ainda discutiu e efetuou disparos de arma de fogo contra o pneu do carro da vítima.

Após o ocorrido, Nataniel Souza Silva, que estava de licença para tratar questões de saúde, fugiu do local. Ele foi localizado e preso por policiais militares, que o conduziram à delegacia de polícia, onde foi autuado em flagrante delito.

O policial militar foi considerado culpado pelos atos e consequentemente foi excluído da Corporação, após a Corregedoria Geral da SDS considerá-lo incapaz de permanecer na Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).