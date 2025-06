Adolescente que envenenou bolo fala à polícia: "Muito arrependida"

O bolo de pote foi envenenado com óxido arsênico (Reprodução)

A adolescente de 17 anos que envenenou o bolo de pote que matou Ana Luiza de Oliveira Neves, também de 17 anos, contou em depoimento à polícia que está “muito arrependida”, que sabe que os atos terão efeitos que “nunca poderão se apagar” e que sente muita vergonha e peso na consciência por ter causada a morte da colega.

Às autoridades, a menor contou a cronologia do caso que resultou na morte de Ana Luiza. No dia 31 de maio, a adolescente foi em uma loja de doce no Parque Paraíso, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, comprou um bolo de pote sabor leite ninho e foi para casa.

Na residência, ela fez um brigadeiro branco e adicionou óxido arsênico — produto químico comprado na internet pelo valor de R$ 80. A menor também escreveu um bilhete de próprio punho com os dizeres: “Um mimo para a menina mais doce e com a personalidade incrível que eu conheço”. Posteriormente, a adolescente contratou um serviço de entrega de moto e para levar o bolo até a casa de Ana Luiza.

1 / 2 2 / 2 < >

Confira as informações completas no Metrópoles.