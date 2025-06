Homem é condenado a mais de 22 anos por atrair e matar mulher no Agreste

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) (Divulgação/TJPE)

A Justiça de Pernambuco condenou a 22 anos e 5 meses de prisão um homem que atraiu e matou uma mulher de 29 anos. O crime aconteceu em fevereiro de 2022, no Sítio Cantinho, zona rural de Itaíba, no Agreste do estado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Fagner Aparecido dos Santos foi condenado por homicídio triplamente qualificado por atrair a vítima até uma propriedade rural, onde a matou com recurso que dificultou sua defesa.

Em seguida, ocultou o corpo, enterrando-o no terreno da própria residência, onde só foi localizado após quase um mês de buscas. A investigação foi conduzida pela Polícia Civil, com o apoio do MPPE.

A sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaíba, reconheceu todas as teses acusatórias sustentadas pelo Ministério Público, condenando o réu a cumrprir a pena em regime inicialmente fechado, pelos crimes de homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e ocultação de cadáver.

Para o promotor de Justiça responsável pelo caso, Pedro Felipe Cardoso Mota Fontes, a condenação representa uma resposta do sistema de justiça à violência contra a mulher.