Casal envolvido com esquema de golpes de empréstimo em Pernambuco é preso

Operação foi realizada pela Polícia Civil de três estados do Nordeste (Foto: Reprodução)

Um casal acusado de integrar um esquema de golpes em empréstimos consignados foi preso pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte na última sexta-feira (30), no município de Mossoró, interior do Rio Grande do Norte.

A dupla é investigados por utilizar matrículas falsas para obter créditos de forma ilegal em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, causando um prejuízo estimado em R$ 2 milhões.

A ação foi dirigida pelo delegado Denis Carvalho da 38ª Delegacia de Polícia de Mossoró. Segundo informações da polícia, após cometer os crimes, Davilla Kallinkin Soares Bezerra Torquato e Renato Bezerra Torquato deixaram Garanhuns com destino a Fortaleza (CE), onde havia indícios de que deixariam o país pelo Aeroporto Internacional Pinto Martins.

De acordo com o delegado, o casal foi identificado em um imóvel em Mossoró e que policiais chegaram a usar carros particulares para evitar chamar a atenção dos sujeitos durante as investigações.

Por mudarem constantemente de estado e veículo, a captura só foi possível através de uma ação conjunta das polícias civis de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, onde foram detidos.

Os dois suspeitos estão à disposição da Justiça e aguardam os próximos passos da investigação, que apura se há outros envolvidos no esquema.