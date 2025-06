Homem é morto com golpes de faca no rosto em Arcoverde

Veiculo do Instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução/Redes Sociais)

Um homem foi encontrado morto com golpes de faca no rosto no bairro Jardim da Serra, em Arcoverde, Sertão de Pernambuco. A ocorrência foi registrada na Delegacia do município na madrugada de segunda-feira (2).

Segundo informações da companheira de Cristiano Silva dos Santos, de 40 anos, ao chegar em casa e deitar-se ao lado do companheiro, percebeu que seu braço estava sujo de sangue.

Examinando de perto, notou que ele já se encontrava sem vida e com lesões graves no rosto, provocados por golpes de faca.

Agentes da Polícia Militar e Civil foram acionados para a cena do crime, assim como o Instituto de Criminalística, que realizou a perícia no local do crime.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

A motivação e a autoria do homicídio ainda são desconhecidas. A Delegacia de Homicídios de Arcoverde está à frente das investigações e segue em busca de esclarecer o caso.

A Polícia Civil informa que as diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso.