Acordo de cooperação prevê reflorestamento de 90 hectares no Curado e Araçoiaba

Comando Militar do Nordeste (CMNE) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) assinaram acordo de cooperação ambiental na manhã desta sexta-feira (30)

O acordo de Cooperação Ambiental foi assinado entre o CMNE e o DNIT (Foto: Nivaldo Fran/DP)

Com o acordo de cooperação ambiental assinado na manhã desta sexta-feira (30), entre o Comando Militar do Nordeste (CMNE) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o Parque Histórico Nacional dos Guararapes (PHNG), no Curado, e o Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CIMNC), em Araçoiaba, devem receber quase 90 hectares de reflorestamento em áreas despidas de vegetação num prazo de até 60 meses.

“A partir desse acordo, o Exército Brasileiro autoriza a utilização de áreas militares para que o DNIT promova o plantio compensatório de mudas da mata atlântica e da caatinga nas nossas áreas militares.” aponta o general da Brigada Alessandro da Silva, Comandante do 1º Grupamento de Engenharia.

A solenidade ocorreu na Sede do Comando Militar, localizada na BR 232, bairro do Curado, zona Sudoeste do Recife.

A iniciativa visa à compensação ambiental de obras de infraestrutura rodoviária, como forma de promover a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente no estado.

O comandante ainda acrescenta que “o acordo tem como missão garantir a sustentabilidade das obras públicas do governo federal e também manter a adequada biodiversidade das áreas militares, para o emprego e o adestramento das tropas”.



Nesta primeira fase, que vai até 2030 — podendo haver prorrogações de mais 5 anos —, ao menos seis áreas desnudas de vegetação devem receber o plantio de 140 mil mudas.

Alessandro da Silva explica que após o fechamento deste primeiro contrato de 60 meses, uma segunda fase deve ser iniciada para o reflorestamento de 10 hectares que contempla o campo de instrução fazenda tanque de ferro, no Sertão de Pernambuco, na região de Petrolina.

As forças armadas fazem a guarda de ao menos 173 áreas de conservação ambiental no estado. Entre 2024 e 2025, foram reflorestadas cerca de 663 mil plantas em áreas desnudas. Com essa nova leva, a ação pode ultrapassar a marca de 800 mil plantações.

O evento contou a presença de comandantes das forças armadas, além de representantes das prefeituras de Araçoiaba e Jaboatão dos Guararapes, e representantes do DNIT, CMNIC e do Comitê Empresarial da Indústria de Defesa (COMDEFESA).