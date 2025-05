Borborema anuncia suspensão de linhas em Vitória de Santo Antão

A previsão é que linhas sejam suspensas em 8 de junho (Foto: Reprodução/Instagram)

As linhas intermunicipais que ligam Vitória de Santo Antão ao Terminal Integrado de Passageiros (TIP), no Recife, e à cidade de Escada, terão suas operações temporariamente suspensas a partir de 8 de junho O anúncio foi feito pela Rodoviária Borborema Ltda., concessionária responsável pela operação no mercado de transporte intermunicipal da região da Mata Sul.

A decisão, comunicada oficialmente à Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI), ocorre em meio a um cenário considerado “insustentável” pela empresa. Segundo o documento, a concessionária enfrenta um grave desequilíbrio econômico-financeiro, piorado pela falta de atualização tarifária, ausência de subsídios e crescente atuação do transporte clandestino.

“Diante desse contexto, é imprescindível destacar que a operadora vem enfrentando um grave desequilíbrio econômico-financeiro, decorrente de múltiplos fatores relacionados à suspensão do contrato oriundo da licitação, o que, inclusive, tem inviabilizado a operação adequada. A omissão do Estado certamente será objeto de pleito de reparação financeira”, diz o comunicado.

De acordo com a Rodoviária Borborema, a receita projetada para manter as linhas em funcionamento era de aproximadamente R$ 65 mil mensais por veículo, considerando o valor de R$ 6,50 por quilômetro rodado. Contudo, a arrecadação real não passa de R$ 30 mil mensais por veículo, uma redução de cerca de 54%.

Esse déficit, segundo a empresa, é reflexo de uma defasagem tarifária que não é atualizada desde 2007, com um intervalo de até 41 meses sem reajustes, além de 22 meses sem qualquer atualização recente.

A concessionária afirma ainda que os investimentos feitos para atender às exigências da licitação de 2014 nunca foram ressarcidos, acumulando uma frustração de receita que ultrapassa R$ 500 milhões.

“Soma-se a isso o reiterado descumprimento do calendário anual de revisões, o que resultou em um intervalo de 41 (quarenta e um) meses sem qualquer reajuste e que atualmente, acumula mais de 22 (vinte e dois) meses sem atualização tarifária oficial”, complementa a empresa.

A Rodoviária Borborema também cita a ausência de complementação da receita mensal prevista para as linhas deficitárias. Diferente do que ocorre na Região Metropolitana do Recife, onde empresas contam com isenção de ICMS sobre diesel e complementação de receitas para linhas deficitárias, os operadores do sistema intermunicipal não recebem subsídios.

O avanço do transporte clandestino e de linhas concorrentes, que operam indevidamente no mesmo território, também foi apontado como fator determinante para o colapso financeiro das operações. “Esse cenário agrava ainda mais o desequilíbrio na remuneração das linhas, especialmente nas rotas Vitória/TIP e Vitória/Escada”, argumenta a empresa.

A Borborema afirma ter enviado diversos pedidos à EPTI solicitando intensificação da fiscalização, mas, até o momento, não obteve respostas efetivas.

Suspensão é “temporária”

A Rodoviária Borborema esclarece que a suspensão das linhas Vitória/TIP e Vitória/Escada é temporária e permanece até que sejam restabelecidas condições operacionais que garantam a viabilidade econômico-financeira do serviço.

A empresa afirma que “não se pode aguardar prazo indeterminado para se tomar uma providência emergencial, e por isso à luz das circunstâncias relatadas, esta Concessionária se viu sem alternativas e precisou descredenciar parte de sua frota […] a fim de viabilizar a venda de veículos e, assim, obter recursos para manter a continuidade da operação e a prestação do serviço público essencial de transporte à população”.

Caso recente

Ainda nesta semana, a empresa Expresso 1002 anunciou a suspensão de quatro de suas linhas para e entre cidades do interior do estado a partir de 3 de junho. São elas: Recife x Machados, Recife X São Vicente (via Timbaúba), Recife x São Vicente (via Buenos Aires) e Timbaúba x Itambé.

A empresa justificou que a decisão "visa preservar a sustentabilidade da empresa e garantir a continuidade dos serviços nas demais linhas".