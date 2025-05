Cecília Cruz destaca expansão de vagas em creches e avanços na educação através de novos programas

Programa Primeiras Letras estimula o aprendizado (Foto: Sandy James/DP Foto)

A secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, conversou com a equipe do Diario de Pernambuco sobre a expansão de vagas de creche na capital pernambucana e detalhou os impactos dessa transformação para o desenvolvimento infantil e a redução das desigualdades sociais.



EXPANSÃO



“Em 2020, a rede municipal de ensino do Recife contava com 6.500 vagas de creche e o prefeito João Campos assumiu a prefeitura com o compromisso de, entre 2021 e 2024, duplicar esse número - que tinha sido alcançado ao longo de 40 anos. Então, em 4 anos, a gente não só bateu essa meta como entregou mais 9 mil vagas de creche para as crianças de 0 a 3 anos”.



RESULTADOS



“As vagas de creches impactam diretamente o desenvolvimento infantil por vários motivos. A gente, primeiro, garante que aquela criança está sendo alimentada de forma adequada, porque são oferecidas cinco refeições por dia nas nossas unidades. Além da nutrição, há o acompanhamento especializado. Os profissionais de educação são formados para acompanhar os marcos de desenvolvimento infantil e garantem que a criança está se desenvolvendo como é esperado para sua idade ou, no caso de qualquer situação, possa rapidamente estar próximo da família e entender se aquela criança precisa de algum apoio específico”.



DESENVOLVIMENTO



“Sempre que a gente fala de escola, espaço escolar, mesmo na idade de 0 a 3 anos, tem um aspecto fundamental que é a socialização da criança com outras crianças da mesma idade, até com adultos diferentes, porque tem crianças que não vão para creche, só interagem com adultos da sua família e, no ambiente da unidade escolar, ela passa a interagir com outros adultos, outras crianças, e isso estimula bastante o desenvolvimento infantil”.



EIXOS



“A gente teve a construção de novas unidades, a ampliação de unidades próprias que já estavam na rede e também a realização de parcerias com instituições sem fins lucrativos que são como a gente chama nossas creches parceiras. Além disso, foram construídas 170 salas de aula e isso tem reflexo direto na redução da evasão escolar.



PROGRAMA



“O Infância na Creche está estruturado para garantir o acesso. Então, quando a gente fala da educação infantil, garantir o acesso à unidade de ensino é a prioridade. A garantia de acesso à unidade é pensada para aquela criança e tem os níveis de qualidade esperados. A expansão da rede é acompanhada de um projeto de formação muito bem estruturado para que os professores e demais profissionais que atuam nas nossas unidades estejam capacitados mesmo para atuar com as nossas crianças”.



DIFERENCIAL



“As nossas creches aqui são de tempo integral. As crianças ficam o dia inteiro na unidade e, por conta disso, elas recebem cinco refeições. Como política, isso é super importante, garante a segurança alimentar”.