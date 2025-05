Mais de 16 mil vagas nas creches da Rede Municipal de Ensino

Mães ficam tranquilas com o apoio da creche (Foto: Sandy James/DP Foto)

Com um investimento de aproximadamente R$ 150 milhões, o Infância na Creche está se consolidando como o maior programa de expansão de vagas para o ensino infantil na história da capital pernambucana. Neste ano, a Prefeitura do Recife e a Secretaria de Educação disponibilizaram 16,2 mil vagas nas creches da rede municipal. Agora, a meta é triplicar esse número e criar até 20 mil novas oportunidades para crianças de 0 a 3 anos.

Em 2021, o Recife contava com 6,5 mil vagas nas 86 creches da rede. A expectativa do programa era criar 7 mil vagas até 2024. Hoje, através do Infância na Creche, a capital conta com 183 creches e creches escolas, sendo 104 unidades próprias e 79 em parceria.

A Creche Escola Miguel Arraes (Roda de Fogo), inaugurada na primeira gestão do prefeito João Campos, vem mudando a vida das mães e das famílias do bairro dos Torrões, na zona oeste do Recife. Uma dessas mães é Liliane Rodrigues, de 30 anos, mãe de Alícia Hadassa, de 6 anos, e Annalu Rebeca, de 3 anos.

“Alícia era de outra creche, mas era muito longe para mim. Eu não conseguia levar ela todos os dias porque o acesso era difícil. Depois, engravidei de Annalu e ficou ainda mais difícil. Quando essa creche foi inaugurada, consegui as vagas Ter as duas no mesmo local é fundamental para que eu possa trabalhar, cuidar delas e de casa”.

O programa tem ainda outros três eixos: ampliação e requalificação das unidades já existentes, permitindo a melhoria da estrutura oferecida; parcerias com instituições sem fins lucrativos, atuando colaborativamente com unidades comunitárias vinculadas a ONGs e Fundações Cooperativas Educacionais; e o estudo da parceria pública privada, onde é possível a viabilização de creches através de parcerias.

Apenas neste ano, 27 requalificações em creches já existentes foram finalizadas e a previsão é que, até o fim desta segunda gestão, outras 90 passem por melhorias para melhor atender os pequenos. Nessas unidades, 170 novas salas já foram criadas, ampliando a oferta da educação infantil.

Recentemente, a Creche Municipal Alcides Tedesco, no bairro da Madalena, inaugurada em 2013, passou por obras de requalificação. A unidade, que é a primeira da rede municipal a receber placas solares para a geração de energia, está se preparando para inaugurar em breve novas quatro salas de recursos voltada para o ensino infantil.

Pensando em modernizar e facilitar o acesso dos pais e responsáveis aos dados das crianças, a Prefeitura do Recife lançou, em abril deste ano, um novo serviço digital voltado para a primeira infância: a Caderneta da Criança. Ela consiste em uma plataforma que digitaliza e amplia as funcionalidades da tradicional caderneta do governo federal, reunindo em um só lugar dados e informações sobre saúde, educação e assistência social das crianças da capital pernambucana.

O serviço está disponível dentro do aplicativo Conecta Recife, já utilizado pela população para acessar outros serviços municipais. A nova ferramenta oferece acesso prático e ágil a informações sobre o desenvolvimento de crianças de 0 a 10 anos. Ao todo, mais de 108 mil crianças estão contempladas na base de dados.

A plataforma permite acompanhar os principais marcos do desenvolvimento infantil, como o início do engatinhar, os reflexos esperados, o desenvolvimento da fala, da coordenação e dos estímulos adequados para cada faixa etária. Além disso, disponibiliza conteúdos educativos em formato de pílulas de conhecimento, que ajudam as famílias a entenderem e promoverem o desenvolvimento saudável dos pequenos.

Porém, a modernização na rede municipal de ensino não está voltada apenas para a tecnologia. Inclusive, após a pandemia, muitas pessoas passaram a acreditar que o uso de tecnologias e telas seria o ponto alto da educação infantil. No entanto, essa não é a realidade observada na prática, como destaca a vice-coordenadora da Creche Escola Miguel Arraes (Roda de Fogo), Severina Gomes.

Segundo ela, o uso excessivo de telas pode ser prejudicial, e por isso a instituição investe em recursos que estimulam as crianças de forma mais ampla e criativa. “Quem der uma volta pela creche vai perceber materiais como pintura, objetos recicláveis e jogos que incentivam a liberdade de criação e o desenvolvimento da coordenação motora. Esses recursos também são fundamentais para o planejamento das atividades pelos professores”, finaliza Severina.