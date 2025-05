"Infância na Creche" faz mães do Recife voltarem a sonhar

Jéssica Grécia e seu filho são um dos beneficiados pelos serviços das creches da capital (Foto: Sandy James/DP Foto)

“Com o meu filho na creche, eu voltei a sonhar e comecei a redescobrir o meu lugar no mundo”. É assim que Jéssica Grécia, 31 anos, descreve o impacto da rede municipal de ensino do Recife na sua vida nos últimos meses. Mãe de Ezequiel Alberto, de 9 meses, e Samara Emanuelly, de 8 anos, ela vê na creche uma oportunidade de retomar os seus próprios sonhos enquanto tem a certeza que seu filho está em segurança.



Moradora da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, Jéssica já não estava familiarizada com as creches da rede municipal, já que a sua filha mais velha havia iniciado o ensino fundamental há alguns anos. No entanto, em julho de 2024, com a chegada de um novo bebê prevista para agosto, ela precisou iniciar as buscas por uma unidade de educação infantil que entendesse as suas necessidades.



A partir de indicações de amigas da igreja, conheceu a Creche Municipal Padre Lourenço, localizada no próprio bairro. A matrícula foi confirmada em janeiro, e, no mês seguinte, com apenas cinco meses de idade, o pequeno Ezequiel começou a frequentar a creche. Com o filho acolhido, Jéssica viu a oportunidade de retomar sua vida profissional. Há duas semanas, deu início ao seu próprio negócio no ramo de confeitaria e passou a vender trufas artesanais.



“Estou tentando conciliar a casa, o trabalho, o marido e as crianças. Ainda estou me redescobrindo nessa vida. Mas eu sei que não vou desistir”, comenta. Para ela, a segurança oferecida pela unidade é essencial para que o seu sonho se torne realidade. “O sonho é maior ainda sabendo que posso contar com as cuidadoras e educadoras ao longo do dia. Sei que aqui ele está bem, que se alimenta direitinho, que vai voltar limpinho para casa. Isso para mim é um alívio”.

Pensando em fortalecer a educação infantil na capital pernambucana e aumentar o número de vagas de creches para garantir que mães e familiares consigam realizar as suas atividades profissionais, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação do Recife, lançou o programa “Infância na Creche” em 2021.

Antes do lançamento, a rede municipal contava com 6,5 mil vagas em 86 unidades. Em pouco mais de três anos de atuação, o número aumentou em 142%. Em 2025, a prefeitura iniciou o ano letivo com 16,2 mil vagas em creches. O avanço representa 40% da meta estabelecida para a segunda gestão do prefeito João Campos, que é triplicar a oferta de vagas para esta etapa de ensino.

Mas o programa vai além de devolver sonhos, ampliar o números de vagas e inaugurar novas unidades: ele também resgata a esperança na vida de famílias com histórias marcadas pela dor. Esse é o caso de Genay Silva dos Santos, 38 anos, mãe de Hadassa Vitória, de 4 anos, e Gabrielly Vitória, de 11.

Em 2023, a autônoma enfrentou uma tragédia inesperada: perdeu o marido por complicações cardiovasculares. Viúva repentinamente, ela viu a dor se estender à filha Hadassa, que tinha apenas dois anos e era muito apegada ao pai. Sem entender a perda, a criança teve dificuldades para lidar com o luto e chegou a culpar a própria mãe pela ausência paterna.



E foi na Creche Escola Municipal Miguel Arraes, localizada na comunidade Roda de Fogo, no bairro dos Torrões, que a mãe de Hadassa encontrou apoio e acolhimento. A gestora da unidade, Wilnne Barros, foi essencial durante o processo de luto da mãe e da filha.



“Hadassa tinha acessos de raiva, vinha para cima de mim e me agredia. Eu abraçava ela, beijava e dizia que a amava, mas não sabia o que fazer. Quem me deu o suporte como mulher foi a creche e a ‘tia’ Wilnne”, explicou emocionada. Com a ajuda da gestora, Genay iniciou um acompanhamento psicológico com a filha. “Ela faz isso porque tem um amor muito grande por essas crianças, sabe? E por nós, mães, também”.

Assim como Jéssica e Genay, outras mães vem reconquistando sua individualidade e independência ao matricular seus filhos na rede municipal de ensino. Com o apoio oferecido pelas unidades, elas conseguem retomar as suas rotinas e projetos pessoais, enquanto os filhos se desenvolvem em ambientes que estimulam o crescimento cognitivo e emocional.