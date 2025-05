A importância da creche no desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e afetivas na primeira infância

Crianças praticam atividades essenciais para o desenvolvimento motor (Foto: Sandy James/DP Foto)

Além do acolhimento às famílias e às crianças, as creches são, principalmente, um espaço de aprendizagem. Elas são responsáveis por iniciar o contato das crianças com a socialização e o mundo da educação durante os primeiros anos de vida. É durante a primeira infância que elas desenvolvem habilidades cognitivas, sociais, emocionais e afetivas para o futuro.

Segundo a coordenadora pedagógica da Creche Escola Miguel Arraes (Roda de Fogo), Severina Gomes, o dia a dia vai além da recreação e cada fase é acompanhada de perto pelos professores e auxiliares de desenvolvimento infantil (ADI), que usam o brincar como uma ferramenta pedagógica, com a utilização de formas, números, cores e letras de forma lúdica, para promover o crescimento desses alunos de forma integral.

“Então, quando alguém diz 'Ah, a criança vai só brincar', nós respondemos com: o brincar é da criança, mas a intencionalidade é do professor, é da coordenação, é de quem está ali planejando e observando. E é nesse brincar que se constróem as habilidades”, explica Severina.

Porém, o projeto pedagógico das creches vai além das brincadeiras realizadas diariamente. As atividades são planejadas e realizadas também através do material didático fornecido pela Prefeitura do Recife e outros recursos, como jogos em salas funcionais e a Bebeteca, uma biblioteca especializada no atendimento à primeira infância.

A rotina escolar também faz parte do planejamento das instituições e auxilia no surgimento dessas novas habilidades, assim como cria um ambiente seguro e previsível para as crianças. A coordenadora pedagógica da creche Alcides Tedesco, no bairro da Madalena, zona oeste do Recife, Adriane Belchior, explica que a rotina é extremamente importante para as crianças de 0 a 3 anos.



“Ao trabalhar a rotina, as crianças passam a desenvolver hábitos e um senso de responsabilidade. Elas já sabem, por exemplo, que quando chega a hora do lanche, devem formar a fila para comer tranquilamente. Isso não é para robotizar as crianças, mas sim para ajudá-las a entender que cada momento tem sua função, e que a vida tem organização ”, disse.



E esse desenvolvimento é percetível para os pais das crianças. Muitas delas chegam à educação infantil sem habilidades cognitivas ou sociais desenvolvidas, sem falar, sem conseguir se expressar e, em alguns casos, até sem andar. É o caso de Heitor Silva, de 2 anos, filho de Paloma Silva, matriculado no Grupo 2 da Alcides Tedesco.



“Quando Heitor entrou na creche, no ano passado, ele só falava ‘mamãe’, ‘papai’ e ‘água’. Hoje, meu filho se expressa muito bem, consegue dizer o que sente, o que quer, e até me conta como foi o dia dele e as atividades que fez. Ele até fala assim: ‘não me incomode que eu estou assistindo o repórter’. Ele evoluiu bastante desde que começou aqui. Não tenho do que reclamar, só agradecer”, finaliza a autônoma Paloma Silva.