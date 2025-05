Expresso 1002 suspende quatro linhas intermunicipais em Pernambuco

Ônibus da empresa Expresso 1002 (Rafa Fernandes)

A Expresso 1002, empresa de transporte intermunicipal de passageiros em Pernambuco, informou, nesta terça-feira (27), que suspendeu quatro de suas linhas para e entre cidades do interior do estado.

São elas: Recife x Machados, Recife X São Vicente (via Timbaúba), Recife x São Vicente (via Buenos Aires) e Timbaúba x Itambé. A suspensão acontece a partir do dia 3 de junho.

Segundo comunicado divulgado nas redes sociais da empresa, a decisão "visa preservar a sustentabilidade da empresa e garantir a continuidade dos serviços nas demais linhas".

Além disso, a Expresso 1002 afirmou que outro motivo seria a falta de controle do "avanço do transporte clandestino" na região, que tornaria "inviável" a manutenção dos serviços da empresa.