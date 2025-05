Festa de comidas gigantes é atingida por incêndio em Caruaru

Chamas assustaram os visitantes do evento (Foto: Reprodução/Instagram)

Um botijão de gás pegou fogo e causou um incêndio durante a 13ª edição da festa do "Maior Caldinho do Mundo", realizada na quinta-feira (29), no bairro São João da Escócia, em Caruaru, no Agreste. O evento faz parte da programação das comidas gigantes do São João da cidade.

A organização da festa explicou que o fogo começou com uma falha no registro do botijão de gás utilizado na preparação dos alimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas. Ninguém ficou ferido na ocasião e todos foram retirados em segurança.

Imagens compartilhadas nas redes sociais por participantes mostram o incêndio e quando participantes correm para retirar suas barracas do local e ajudar possíveis vítimas. Após o susto, as pessoas retornaram às atividades na Academia das Cidades, onde o evento é realizado.

O "Maior Caldinho do Mundo" dá início ao ciclo junino de Caruaru e é um dos principais eventos de comida da região, atraindo público de diversas cidades.