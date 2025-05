Incêndio atinge prédio na Avenida Rosa e Silva, no Recife

A causa do incêndio ainda não foi divulgada pelos bombeiros, que atuam no combate às chamas(Reprodução/Whatsapp)

Um incêndio atingiu um prédio localizado na Avenida Rosa e Silva, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, na noite desta segunda-feira (19). Imagens do fogo no Edf. Otoniel Dantas circulam nas redes sociais e mostram as chamas saindo de uma das janelas da estrutura.

Ainda na gravação é possível ver que o fogo teve início em um apartamento localizado no terceiro andar do prédio, que tem, ao todo, quatro pavimentos. Uma fumaça preta também pode ser vista saindo do cômodo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e enviou viatura de combate ao incêndio. A ocorrência ainda está em andamento.