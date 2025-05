Dois incêndios são registrados em menos de 24 horas na Zona Norte do recife

O incêndio ocorre na tarde desta terça (20) (Foto: Reprodução/Whatsapp)

A Zona Norte do Recife registrou, em menos de 24 horas, dois incêndios em apartamentos. Na tarde desta terça-feira (20), um prédio localizado na Rua do Encantamento, no bairro de Casa Forte foi atingido por chamas. Imagens do fogo foram compartilhadas nas redes sociais.

Em um dos registros é possível ver o fogo em uma das janelas do apartamento, além de uma fumaça preta. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. A ocorrência está em andamento e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Na noite de segunda-feira (19), um prédio residencial também foi atingido por um incêndio no período da noite. O caso aconteceu na a Avenida Rosa e Silva, no bairro das Graças em um prédio de quatro pavimentos, sendo os dois últimos configurados como duplex.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se concentraram principalmente no terceiro pavimento. Três viaturas foram empregadas na ocorrência, e o incêndio foi devidamente controlado. Não houve registro de vítimas. A Defesa Civil do município foi acionada para realizar a avaliação estrutural do edifício.