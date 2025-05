Incêndio atinge apartamento em Piedade, em Jaboatão

O incêndio atingiu o imóvel na noite detsa quinta (22) (Foto: Reprodução/Instagram)

Um apartamento de um prédio localizado na Avenida Ayrton Senna, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, foi atingido por um incêndio na noite desta quinta-feira (22). O imóvel fica localizado no Condomínio Vita Praia, nas proximidades do supermercado Leão.

Imagens do fogo saindo por uma das janelas do apartamento foram compartilhadas nas redes sociais por moradores de prédios vizinhos. Em um dos registros é possível ver uma viatura do Corpo de Bombeiros no local, que já combateu as chamas e retirou dois gatos e um cachorro com vida.

Casos recentes

Na segunda-feira (19) e na terça (20), dois prédios localizados na Zona Norte do Recife também registraram incêndios. O primeiro caso aconteceu na Avenida Rosa e Silva, no bairro das Graças em um prédio de quatro pavimentos, sendo os dois últimos configurados como duplex. O fogo foi controlado e ninguém se feriu.

A segunda ocorrência foi em um prédio que fica na Estrada do Encanamento, no bairro do Monteiro. Os dois casos aconteceram em menos de 24 horas.