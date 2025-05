SDS finaliza reuniões da Operação São João 2025 após encontros com 11 cidades

Operação visa garantir segurança nos festejos juninos (Foto: Divulgação/SDS)

As reuniões sobre a Operação São João 2025, promovidas pela Secretaria de Defesa Social (SDS) encerraram nesta quinta-feira (29) com um encontro para tratar o alinhamento das estratégias de segurança durante o período com representantes do Recife e de Vitória de Santo Antão.

Durante o encontro, que aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), foram apresentadas estratégias e ações de segurança, incluindo o uso de tecnologias, a serem executadas ao longo do mês de junho. Foram confirmadas o uso de câmeras de videomonitoramento, monitoramento aéreo, emprego de drones, entre outros.

"Por meio de um trabalho integrado com os municípios e com o uso de tecnologias de ponta, estamos garantindo que os festejos juninos aconteçam de forma tranquila, segura e organizada para todos os pernambucanos e turistas”, declarou a secretária executiva de Defesa Social, Dominique de Dominique de Castro Oliveira.

Integração

Ao todo foram feitas reuniões com 11 municípios através do Comitê de Grandes Eventos da SDS. O foco foi na integração e no planejamento estratégico, visando garantir a segurança e a ordem social nos tradicionais festejos juninos em Pernambuco.

As tratativas, que incluíram questões como segurança, mobilidade, datas e atrações das festas, aconteceram com os representantes das cidades de Arcoverde, Araripina, Bezerros, Caruaru, Gravatá, Petrolina, Recife, Salgueiro, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim e Vitória de Santo Antão.