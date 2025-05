Prefeitura do Recife realiza primeiro concurso para Rei e Rainha do Milho da Pessoa Idosa

A escolha dos representantes juninos será feita no dia 10 de junho, das 14h às 17h, no Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha

São João da Pessoa Idosa (Wagner Ramos/Prefeitura do Recife)

A Prefeitura do Recife vai realizar o primeiro concurso para escolher o Rei e a Rainha do Milho do São João da Pessoa Idosa. A ação é promovida pela Secretaria de Direitos Humanos e Juventude e está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (30), das 9h às 16h, na sala da Gerência da Pessoa Idosa, localizada no 6º andar do edifício-sede do Executivo municipal.

A escolha dos representantes juninos será feita no dia 10 de junho, das 14h às 17h, no Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, com direito a premiação no valor de R$ 2 mil para cada vencedor. A iniciativa busca valorizar a participação da população idosa nas festividades culturais da cidade.



Podem se inscrever pessoas com 60 anos ou mais, moradoras do Recife, que participem de grupos de convivência, Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), Academias da Cidade ou outras entidades voltadas ao público idoso. Cada instituição poderá inscrever um candidato a Rei e uma candidata a Rainha do Milho.

Para se candidatar, é necessário preencher uma ficha de inscrição, assinar um termo de compromisso e apresentar comprovante de residência, além de declaração de vínculo com alguma das entidades voltadas para a pessoa idosa. Candidatos que tenham sido eleitos Rei ou Rainha do Carnaval da Pessoa Idosa nos dois anos anteriores (2023 e 2024) não poderão participar.

Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas na Gerência da Pessoa Idosa, pelos telefones (81) 3355-8534 ou (81) 99285-1317. O edital completo está disponível na edição nº 63 do Diário Oficial do Recife.