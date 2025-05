Nordeste passa a contar com sistema Defesa Civil Alerta, do governo federal

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco divulgam orientações para a população durante o período de chuvas. Em caso de emergência, deve-se ligar para o 193. (Divulgação)

Os estados do Nordeste passarão a contar com o sistema Defesa Civil Alerta, do governo federal, a partir de 14 de junho. O objetivo do sistema é complementar as outras ferramentas de alertas de emergência disponíveis para prevenção e mitigação dos impactos causados por desastres.

Ele avisa e orienta as pessoas que estão em localidades com risco iminente de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo, dentre outros.

O Defesa Civil Alerta utiliza a rede de telecomunicações para enviar mensagens de texto e alertas sonoros gratuitos à população em casos de situações de emergência, como chuvas intensas, alagamentos e deslizamentos de terra. O anúncio foi feito pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, nesta quinta-feira (29).

Segundo o ministro, o governo realizará um teste do sistema no próprio dia 14.“Duas semanas serão o suficiente, por toda a avaliação que fizemos aqui com as defesas civis estaduais, porque os estados do Nordeste, cada um definiu três municípios, e mais a capital, que irão participar no dia 14 Defesa Civil Alerta como teste. E, obviamente, mesmo como teste, é importante que as pessoas sejam comunicadas”, afirmou Góes.

O funcionamento do serviço não exige cadastro prévio e atinge qualquer dispositivo conectado às redes 4G ou 5G, independentemente do sistema operacional. O alerta é capaz de interromper qualquer conteúdo que esteja sendo exibido na tela, inclusive se o aparelho estiver no modo silencioso.

De acordo com o MIDR, os avisos são baseados em dados de monitoramento de órgãos públicos e têm como objetivo reduzir riscos à vida e ao patrimônio das populações em áreas vulneráveis.

“Eu tenho certeza que mais vidas serão salvas, e patrimônios também. É mais inovação tecnológica a serviço da vida das pessoas, se juntando a todos outros investimentos, como o que acabei de fazer com o presidente Lula, em uma semana de incursão no Nordeste, garantindo segurança hídrica às pessoas”, destacou o ministro.

Góes explicou ainda que o sistema é uma ferramenta de comunicação direta com a população, baseada em informações oficiais e em tempo real.

“O Defesa Civil Alerta é uma informação, uma comunicação que o poder público (os governos do Brasil, dos estados e Defesa Civil), com base em um monitoramento e como estão os problemas nas áreas que você vive, se vai chover muito, se tem problemas de alagamento e deslizamento”, reforçou.