"Eu confundi Kely com uma mulher trans," afirma mulher que impediu personal de entrar no banheiro

O marido de Karolaine Klécia, também afirmou que confundiu Kely Moraes com uma mulher trans e que apenas impediu ela de entrar no banheiro para tentar resguardar a esposa.

CASO DE AGRESSÃO NA ACADEMIA SELFIT (REPRODUÇÃO)

A autônoma Karolaine Klécia, mulher que impediu a personal Kely Moraes de entrar no banheiro de uma academia na última segunda-feira (26), confirmou que havia confundido ela com uma mulher trans e tentou “orientá-la” a usar um banheiro “inclusivo” para Kely se sentir mais à vontade.

“Eu realmente confundi ela com uma mulher trans por conta do seu porte físico. Por conta disso, eu tentei avisar que existia um banheiro unissex e inclusivo para que ela ficasse mais à vontade”, afirmou Karolaine Klécia.

Karolaine Klécia e seu marido, Marcos Leite, contaram sua versão do episódio em entrevista à TV Tribuna, nesta quarta-feira (28).

Segundo Karolaine, ela estava indo ao banheiro quando encontrou Kely saindo do local. Após ela informar as “orientações da própria academia”, Kely começou a questionar Karolaine sobre como ela identificava o gênero da personal.

Karolaine afirma que em nenhum momento chamou Kely de homem e que ainda foi agredida e ameaçada pela aluna da personal, que também aparece no vídeo divulgado nas redes sociais.

Marcos Leite afirmou que também confundiu Kely com uma mulher trans e que apenas impediu a personal de entrar no banheiro para tentar resguardar a esposa.

“Quando eu cheguei onde a confusão estava acontecendo, minha esposa estava sendo agredida pela aluna de Kely. Nesse momento, Kely perguntou para mim o que eu achava que ela era? Eu respondi que não sabia, mas que aparentemente ela era inclusiva e que tinha um banheiro para ela lá embaixo,” iniciou.

“Neste momento, ela começou a se exaltar e disse que iria ao banheiro para gravar o rosto da minha esposa e por isso impedi que ela entrasse", afirmou Marcos Leite.

De acordo com Karolaine Klécia, Kely se ofendeu apenas pelo fato de ser confundida com uma pessoa trans e que isso “fala muito mais sobre a personalidade dela e a forma dela de pensar do que a minha”.



De acordo com o advogado do casal, todo o ocorrido foi um grande mal entendido e que os seus clientes estão recebendo ameaças. Ele também afirmou que está estudando o caso e pode ajuizá-lo pelo crime de “calúnia, difamação, ameaça e injúria”.

Após a entrevista do casal, Kely Moraes postou um vídeo nas sua redes sociais afirmando que estava indignada com o "vitimismo do casal".

Por meio de nota, a rede Selfit informou que expulsou o casal que xingou e impediu a personal Kely Moraes de entrar em um banheiro feminino e que toda a conduta se baseou nos princípios e valores da empresa, que reitera e repudia qualquer ato de preconceito ou violência.