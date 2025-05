Criminosos furtam e suspendem moto para fugir sem fazer barulho

Crime aconteceu na madrugada (Foto: Reprodução)

Dois homens foram flagrados furtando uma moto de uma maneira inusitada no Grande Recife. Os suspeitos invadiram um condomínio localizado em Paulista, no Grande Recife, na madrugada de segunda-feira (26), e levaram o veículo de forma suspensa para não fazer barulho.

A situação foi registrada por uma câmera de segurança do condomínio, que mostra quando os homens saem do local suspendendo a moto e logo depois ligam o veículo e fogem. O crime aconteceu por volta das 2h.

O proprietário da moto foi informado sobre o caso na manhã quando estava saindo para trabalhar. O porteiro do prédio recomendou que fosse feita uma denúncia formal em uma delegacia para que a Polícia Civil investigue o caso e a localize dos autores do crime.

Pernambuco registrou 4.042 ocorrências de roubo de veículos entre os meses de janeiro e abril de 2025, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE).

O interioraparece como a região com o maior número de ocorrências, totalizando 1.454 roubos no período. O mês de março foi o mais crítico para a região, com 366 casos, seguido de janeiro, que registrou 418 ocorrências, o maior pico mensal.

Já na Região Metropolitana do Recife, foram contabilizados 1.356 roubos. O mês de abril apresentou o maior número de registros, com 343 casos, indicando uma possível tendência de alta na criminalidade ao longo do quadrimestre.