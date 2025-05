Bloco de concreto usado para isolar buraco causa acidentes com motociclistas

Acidente foi registrado por câmeras de segurança no último sábado (24). (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O isolamento de uma obra localizada na Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Peixinhos, em Olinda, no Grande Recife, está causando transtornos no trânsito da via. Em função do reparo de um buraco, foram posicionados blocos de concreto conhecidos como “gelos baianos” no local sem a devida sinalização, gerando colisões de motociclistas com as estruturas.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver momentos em que dois motociclistas se chocaram com os gelos baianos. Ambos os casos aconteceram no último sábado (24). Não há informações sobre o estado de saúde dos pilotos.

Procurada pelo Diario de Pernambuco, a Secretaria de Gestão Urbana de Olinda informou que equipes da Prefeitura realizaram uma intervenção emergencial no local para tapar um buraco na via. “O uso de gelos baianos foi necessário para isolar a área afetada, garantindo o tempo necessário para a 'cura' do material utilizado”, disse em nota.

A Secretaria de Mobilidade Urbana também afirmou que realizou a sinalização do local com cavaletes, alertando os condutores sobre a intervenção recente, e equipes também fizeram nova sinalização no local após os sinistros ocorridos no final de semana.

“A gestão segue monitorando o ponto e reforça o compromisso com a segurança no trânsito e a manutenção das vias da cidade”, informou.