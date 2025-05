Moradores do Recife têm até 30 de junho para trocar parabólica antiga

O serviço é gratuito e inclui agendamento (Foto: Divulgação)

Mais de 2,9 mil moradores do Recife podem solicitar, até o dia 30 de junho, a troca gratuita da antena parabólica tradicional pela digital. A ação é coordenada pela entidade Siga Antenado e é voltada para moradores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo federal.

O serviço é gratuito e inclui o agendamento e a instalação do novo equipamento. A substituição é necessária porque o sinal das parabólicas tradicionais está sendo progressivamente desligado, afetando a transmissão de diversos canais. Com o kit digital, os usuários passam a ter acesso a mais de 140 canais, com som e imagem em alta definição e sem interferências.

Para ter direito à instalação, é preciso estar cadastrado no CadÚnico e possuir uma parabólica convencional em funcionamento. A iniciativa é conduzida pela Siga Antenado, organização sem fins lucrativos criada por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

De acordo com a Siga Antenado, mais de 4,9 milhões de kits já foram instalados em todo o país. A recomendação é que os moradores elegíveis façam o agendamento o quanto antes para garantir o benefício dentro do prazo.

Os interessados devem acessar o site sigaantenado.com.br ou ligar para o número 0800 729 2404. É necessário informar o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS) no momento do atendimento.